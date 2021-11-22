الامارات | 62.4 ألف درهم كلفة علاج «مروان» لـ 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 62.4 ألف درهم كلفة علاج «مروان» لـ 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني (مروان - 57 عاماً) مرض سرطان الدم، ووفقاً لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، فإنه يحتاج إلى علاج بكلفة تبلغ 62 ألفاً و400 درهم، لمدة ستة أشهر، والتأمين الصحي يغطي 70% فقط من كلفة العلاج، وعليه أن يسدد الـ30% المتبقية من قيمة العلاج، التي تبلغ 10 آلاف و400 درهم، ويناشد من يساعده على تدبير المبلغ المتبقي، نظراً لظروفه الصعبة التي يمر بها.

ويروي (مروان) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعاني أوجاعاً عدة، وفي مايو من العام الجاري، ساءت حالتي، وحين ذهبت إلى الطبيب، طلب مني إجراء أشعة، بيّنت أنني مريض بسرطان الدم، فساءت حالتي النفسية جداً، لكن حمدت الله، وقلت (قدر الله، ما شاء فعل)، بعدها طلب مني الأطباء أن أبدأ في العلاج الذي هو عبارة عن ثلاثة أدوية غالية الثمن جداً بالنسبة لإمكاناتي».

وأضاف أن بطاقة التأمين الصحي كانت تغطي 70% من الكلفة الإجمالية، وأنا أتحمل الـ30% المتبقية من كلفة العلاج، لكن للأسف ظروفي لا تسمح لي بتدبير المبلغ المتبقي، كون كلفة العلاج الشهرية الإجمالية تبلغ 34 ألفاً و700 درهم، وأنا أتكفل بالباقي، وهو 10 آلاف و400 درهم، وأكد الأطباء لي أنني أحتاج إلى هذه الأدوية لمدة ستة أشهر، بكلفة إجمالية 62 ألفاً و400 درهم.

وأشار إلى أن الأطباء أكدوا لي أن التأخر في تناول الأدوية ليس في مصلحتي، وإنما يسبب تدهوراً لحالتي الصحية بشكل أكبر، ولكن لا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، وأنا المعيل الوحيد لأفراد أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء، كلهم يدرسون في مراحل دراسية، وأعمل في إحدى الجهات الحكومية براتب 18 ألف درهم، يذهب منه 13 ألف درهم شهرياً للمستلزمات البنكية، بحكم شرائي منزلاً في السودان، وجزء منه يذهب للمستلزمات الدراسية، والباقي لمصروفات الحياة، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف التي أمر بها، وكيفية تدبير مبلغ العلاج الذي أحتاجه في ظل وضعي الحرج، لذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحمية مساعدتي في تكاليف علاجي. الأطباء أكدوا أن تأخر مروان في تناول الأدوية يسبب تدهوراً لحالته الصحية.

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