الامارات | دراجات غير مرخصة

شكرا لقرائتكم خبر عن دراجات غير مرخصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نستغرب في الفترة الأخيرة انتشار قيادة الدراجات النارية غير المرخصة، التي لا تحمل لوحات أرقام مرورية، على الطرق، يقودها فئة من الشباب برعونة وتهور في الشوارع الرئيسة والفرعية، وبسرعات تهدد حياتهم وحياة الآخرين.

لذا، أناشد إدارات المرور النظر في هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل كبير.

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