الامارات | «نافس» يفتتح المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني

شكرا لقرائتكم خبر عن «نافس» يفتتح المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن إطلاق المرحلة الأولى من التسجيل الإلكتروني لمبادرات البرنامج الاتحادي «نافس» التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين الإماراتيين كقوى عاملة في القطاع الخاص لدولة الإمارات. كما أعلن المجلس عن توفّر إمكانية التقديم والاستعلام عن الفرص والمزايا القيّمة للبرنامج والوظائف المتاحة عبر المنصة الرقمية للموقع الإلكتروني (www.nafis.gov.ae) الذي أطلق مؤخراً ليكون بمثابة مركز شراكة يربط القطاع الخاص بالمواطنين الباحثين عن العمل في مختلف إمارات الدولة.

وقد أعلن عن إطلاق البرنامج الاتحادي «نافس» في سبتمبر الماضي من قبل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس الإدارة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة القدرة التنافسية للقوى العاملة الإماراتية وإرساء الأسس لتمكين المواطنين من شغل 75 ألف وظيفة في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً. ويتبنى البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات، نهجاً شاملاً لتسهيل توظيف المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص من خلال التنفيذ المرحلي لـ11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل.

وقال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية غنام المزروعي: «مع إطلاق المرحلة الأولى للمنصة الرقمية للبرنامج، نوجه دعوة مفتوحة للإماراتيين وجميع الشركات في القطاع الخاص في الدولة لاستكشاف الفرص والمزايا القيّمة لبرنامج نافس».

تجدر الإشارة إلى أنّ الإماراتيين المسجلين في المنصة الرقمية يمكنهم الاستفادة من مبادرات المرحلة الأولى لمنصة «نافس» الرقمية والتي تتضمن برنامج دعم رواتب المواطنين، وبرنامج الدعم المؤقت، وبرنامج مزايا، وعلاوات أبناء المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى برنامج الفرص التدريبية أثناء العمل والتقدم لفرص العمل المتوفرة. وتتيح المنصة الرقمية للإماراتيين التسجيل خلال دقائق فقط، وذلك باستخدام الهوية الرقمية وبعد استيفاء معايير وشروط الاستحقاق.

ويذكر أنّ منصة نافس الرقمية متاحة أيضا لشركات القطاع الخاص للتقديم بناء على معايير الاستحقاق، وتمكّن المنصة الرقمية هذه الشركات من إظهار اهتمامها بالمشاركة في البرنامج من خلال عرض الوظائف الشاغرة وبرامج التدريب أثناء العمل.

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