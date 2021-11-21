الامارات | إقبال كبير من مُلاك الإبل استعداداً لانطلاق المزاينة الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير من مُلاك الإبل استعداداً لانطلاق المزاينة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستمر مزاينة رزين بمهرجان الظفرة بتركيب الشريحة الإلكترونية (الترصيص) للإبل المشاركة، استعداداً لانطلاق المزاينة يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

ويشهد ترصيص الإبل إقبالاً كبيراً من مُلاك الإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في موقع مزاينة رزين بالقرب من مدينة الوثبة بأبوظبي، إذ يستمر الترصيص لغاية يوم الثلاثاء المقبل 23 نوفمبر الجاري، وبشكل يومي من الساعة السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقاية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي يتم الإعلان عنها عبر منصات (تراثنا) على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية. وستشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل ضمن ست فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم. وتعد مزاينة رزين المحطة الثانية في موسم مزاينات أبوظبي، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة، ليشمل مزاينات الإبل في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة.

ويهدف مهرجان الظفرة، إلى الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، وزيادة عدد ملاك الإبل المشاركين في مسابقات المزاينة والمسابقات التراثية المرتبطة بثقافة وتقاليد أهل المنطقة، والحفـاظ علـى الموروث الشعبي، وتشجيع أبناء المجتمع الإماراتي والخليجي على ممارسته بمختلف أشكاله، وتقوية الروابط الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى المساهمة في تطوير السياحة الداخلية والخليجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتعزيز مركز إمارة أبوظبي لتكون الوجهة الأولى لمزاينات الإبل والفعاليات التراثية محلياً وإقليمياً ودولياً.

وانطلق مهرجان الظفرة هذا الموسم بحلّة جديدة، حيث تنضوي تحت مظلته كل مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، والتي تتوزع ضمن أربعة مواقع (سويحان، رزين، مدينة زايد، مهرجان الظفرة)، بالإضافة إلى مسابقة المحالب والعديد من المسابقات التراثية الهادفة، والتي تشمل: (سباق الخيول العربية الأصيلة، سباق الصقور، سباق السلوقي العربي التراثي، مسابقة مزاينة الصقور، مسابقة مزاينة السلوقي العربي، مسابقة الرماية، ومسابقة مزاينة غنم النعيم).

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