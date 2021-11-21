الامارات | «طرق دبي» تفتتح جسراً يربط شارعي المنامة والميدان بطول 328 متراً

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تفتتح جسراً يربط شارعي المنامة والميدان بطول 328 متراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، جسراً جديداً يربط شارعي المنامة والميدان، يعبر أعلى طريق دبي ـ العين، مع إلغاء الدوار السابق، وتعديل نهايات منحدرات الجسور القائمة على شارع الميدان، ويبلغ إجمالي أطوال الجسور 328 متراً، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، فيما يبلغ طول منحدرات الجسور 400 متر، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجسر بنحو 16 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير: «يعد الجسر الجديد الذي يربط تقاطع شارع المنامة مع شارع الميدان جزءاً من مشروع تطوير طريق دبي ـ العين، الذي تنفذه الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير ستة تقاطعات رئيسة، وتوسعة الطريق من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول 17 كيلومتراً، بدءاً من تقاطع طريق دبي - العين مع شارع الإمارات، إلى تقاطع بو كدرة مع شارع رأس الخور».

وأضاف: «تضمن المشروع إعادة تخطيط المسارات المرورية بمنطقة تقاطع شارع المنامة مع طريق دبي - العين، وإنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وذلك لخدمة المشاريع التطويرية، مشيراً إلى أن التقاطع يسهم في تحسين مستوى السلامة المرورية، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على التقاطع خلال ساعات الذروة.

وأوضح أن الهيئة أنجزت 85% من مجمل مشروع تطوير طريق دبي - العين، الذي يعد من أضخم مشاريع البنية التحتية لشبكات الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً، ويقدر عدد المستفيدين منه، بنحو 1.5 مليون نسمة، ويسهم المشروع عند اكتماله، في تحقيق انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز محاور الربط مع شارع رأس الخور وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، إلى جانب خدمة المشاريع التطويرية القائمة والمستقبلية على جانبي طريق دبي - العين، كما يسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للطريق من 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه، إلى 12 ألف مركبة في الساعة في كل اتجاه، وكذلك خفض زمن الرحلة على طريق دبي - العين، الممتد من تقاطع بوكدرة إلى تقاطعه مع شارع الإمارات، من 16 دقيقة إلى 8 دقائق، وحل مشكلة الازدحام الذي كان يصل طوله إلى كيلومترين.

ويتضمن نطاق عمل المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق دبي العين، توسعة الطريق الرئيس من ثلاثة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، إضافة إلى إنشاء تقاطعات مجسرة جديدة، وطرق خدمة تضمن الدخول والخروج الآمن من المناطق السكنية والخدمية على جانبي الطريق، ومن ضمن هذه التقاطعات تقاطع ند الشبا، إضافة إلى تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي - العين وربطه مع شارع المنامة، جرى إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي - العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لميدان.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت، أخيراً، جسراً رئيساً على تقاطع شارع ند الشبا مع طريق دبي ـ العين، بطول 170 متراً، وسعة مسارين في كل اتجاه، ويخدم الحركة المرورية من طريق دبي - العين إلى منطقة ند الشبا، ومنطقة ميدان، والمشاريع التطويرية في المنطقة، والعكس، كما انتهت في مرحلة سابقة من إنجاز الوصلات المجسرة على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع دبي - العين في كل الاتجاهات، وفتحه للحركة المرورية بشكل كامل.

ويجري العمل حالياً على تطوير الجسر الرئيس في التقاطع نفسه، ليشمل حركات الالتفاف إلى جميع الاتجاهات الأخرى، إضافة إلى استكمال تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، حيث ستكتمل عملية الربط بين شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان الحالي، وامتداده الذي افتتح عام 2018، وذلك من خلال إنشاء جسر فوق طريق دبي - العين يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه، مع إمكانية توسيعه مستقبلاً إلى خمسة مسارات، وتطوير الوصلة المجسّرة القائمة لتخدم الحركة المرورية القادمة من مجمع دبي لاند السكني المتجهة غرباً إلى طريق دبي - العين باتجاه دبي، وإنشاء وصلة مجسّرة جديدة لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي المتجهة شمالاً للمدينة الأكاديمية وواحة دبي للسيليكون، مع إنشاء طرق خدمية على جانبي الشارع، وإنشاء وصلات التفافية لخدمة باقي الحركات والمشاريع التطويرية، حيث من المتوقع انتهاء الأعمال خلال الربع الثاني من العام القادم.

ويشمل المشروع تطوير تقاطع شارع الميدان مع طريق دبي - العين، وربطه مع شارع المنامة، حيث سيجري إنشاء جسر يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه للربط بين شارع الميدان وشارع المنامة، وكذلك تطوير الجسر القائم على شارعي الميدان ودبي - العين لخدمة المشاريع التطويرية التابعة لـميدان.

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