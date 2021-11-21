الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ازدحام

جدّد سكان بمنطقة مردف في دبي شكواهم من وجود ازدحام مروري ملحوظ في شارع الجزائر، ويتكرر بشكل يومي، الأمر الذي يصعّب عليهم الخروج من المنطقة، في ظل قلة عدد المخارج، ودعوا الجهات المعنية إلى حل المشكلة.

شوارع

دعا قارئ يسكن في رأس الخيمة إلى استكمال تسمية الشوارع الداخلية في المدينة، لتسهيل التنقل والوصول إلى العناوين بيسر، لافتاً إلى وجود شوارع عدة من دون أسماء.

التصاق

على الرغم من الحملات المكثفة للجهات المعنية، إلا أن ظاهرة الالتصاق العدواني من قبل بعض السائقين بالمركبات التي أمام مركباتهم، تقلق مرتادي الطرق خصوصا السريعة، الأمر الذي يستدعي تغليظ العقوبات على كل من يمارس التنمر أو يقترب كثيراً من المركبات الأخرى للضغط على سائقيها من أجل إفساح الطريق لهم.

عقوبات

دعا قراء إلى تغليظ غرامة «البصق» في الشارع والأماكن العامة، للحد من هذه السلوكيات المنتشرة عند بعض الأشخاص، خصوصاً أن هذا السلوك المرفوض يؤثر في صحة الإنسان وفي الذوق العام.

عشوائية

طالب سكان بمناطق مختلفة الجهات المرورية في الدولة، بعمل جولات تفتيشية يومية في الساحات الترابية التي تحيط بالبنايات السكنية، في ظل تعمد سائقين إيقاف مركباتهم بصورة عشوائية، غالباً ما تتسبب في إغلاق منافذ الخروج على بعض السيارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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