الامارات | الإمارات تفوز باستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفوز باستضافة المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم 2025» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الإمارات باستضافة وتنظيم المؤتمر الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) لعام 2025 في دبي، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية، بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وجاءت نتيجة التصويت لمصلحة ملف الإمارات، متفوقاً على ملفي السويد وروسيا، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بشرف بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق منذ تأسيس آيكوم في عام 1946.

وغرّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي على «تويتر» بالقول: «فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم 2025، بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة. متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم».

من جانبه، غرّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر دولي للمتاحف في العالم آيكوم 2025. سيجتمع لدينا أكثر من 4000 متخصص من 119 دولة لمناقشة موضوع واحد وهو (مستقبل المتاحف)، في مدينة المستقبل دبي. كل الشكر للشيخة لطيفة بنت محمد وهيئة الثقافة وبلدية دبي وسياحة دبي على جهودهم لاستضافة الحدث العالمي».

كما غرّد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بالقول: «نبارك لدولة الإمارات فوز دبي باستضافة مؤتمر آيكوم 2025، المؤتمر الأكبر للمتاحف في العالم. 119 دولة تحوي 20 ألف متحف عالمي ستجتمع في دبي لتؤكد مكانة الإمارات على خارطة الثقافة العالمية. العالم يختار الإمارات».

وجاء فوز دبي بعد جولة التصويت التي أجريت في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد يومي الخميس والجمعة 18- 19 نوفمبر الجاري، وشارك فيها ما يزيد على 130 عضواً، حيث حصلت دبي على 68 صوتاً، متقدمةً على استوكهولم السويدية التي حازت 34 صوتاً، وكازان الروسية الحاصلة على 20 صوتاً.

وينعقد مؤتمر المجلس الدولي للمتاحف مرة كل ثلاث سنوات، حيث أقيم في دورته الـ25 عام 2019 في مدينة كيوتو اليابانية، ومن المقرر إقامة المؤتمر الـ26 في مدينة براغ في جمهورية التشيك عام 2022.

وكانت المدن الثلاث المرشحة لاستضافة (آيكوم)، وهي دبي واستوكهولم وكازان، قد قامت بعروض تقديمية نهائية لكل منها قبل بدء عملية التصويت التي تمت بطريقة إلكترونية وسرية. وأثمرت جهود فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم - الإمارات)، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، عن تقديم المدينة وإمكاناتها، وتكلل ملفهم بفوز دبي، هذا وسوف تستضيف دبي (آيكوم 25) تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير».

• ملف الإمارات يتفوق على ملفي السويد وروسيا منتزعاً التصويت الأكبر.

محمد بن راشد:

• «متاحفنا العالمية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف».

حمدان بن محمد:

• «كل الشكر للشيخة لطيفة بنت محمد و(ثقافة دبي) وبلدية دبي و(سياحة دبي) على جهودهم».

مكتوم بن محمد:

• «العالم يختار الإمارات دائماً منصةً للالتقاء ومناقشة أهم قضاياه الإنسانية والاقتصادية والثقافية».

ملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025»

يُعد المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في عام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق في ما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص مما يقارب 120 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم - الإمارات) تقدّم في نهاية أبريل الماضي بملف الإمارات لاستضافة «آيكوم 2025» في دبي تحت شعار «مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير». وتقديراً لمكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية، اختار المجلس الدولي للمتاحف مدينة دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر.

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