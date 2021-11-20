الامارات | محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة آيكوم 2025 يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة آيكوم 2025 يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن "فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة".

وأضاف سموه في تغريدة نشرت اليوم على حساب سموه على منصة "تويتر" أن "متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم".

وجاء في تغريدة سموه "فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم".

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