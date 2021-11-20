الامارات | محمد بن راشد: فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على أن فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة".

وتابع سموه قائلا: "متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم".

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