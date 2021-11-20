الامارات | ألعاب نارية وعروض وفعاليات مميزة تستقطب زوّار مهرجان الشيخ زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب نارية وعروض وفعاليات مميزة تستقطب زوّار مهرجان الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد اليوم الأول من مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي حضوراً جماهيرياً واسعاً، للمشاركة في آلاف الفعاليات والعروض التي يستضيفها وتناسب جميع أفراد العائلة، خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري إلى الأول من أبريل 2022، وتتزامن فعاليات المهرجان مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

وشهد اليوم الأول العديد من الأنشطة الممتعة مثل الموسيقى التراثية العسكرية التي استقطبت حضوراً لافتاً من الزوّار، وعروض «الدرونز» المميزة، إضافة إلى عروض الألعاب النارية الكبرى التي ستضيء سماء الوثبة كل يوم جمعة عند الساعة 10 مساء، إلى جانب فعاليات «نافورة الإمارات» التي مزجت بطريقة مبهرة بين أضواء الليزر والنار والماء، فضلاً عن العروض اللافتة للدول المشاركة والأحياء الشعبية التي تمثل أكثر من 21 دولة حول العالم، وحديقة الزهور، وحديقة الأضواء، والعديد من العروض والأهازيج التي قدمتها الفرق الشعبية، وعروض الروبوت المتحرك ومسيرة الحضارات العالمية.

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