الامارات | «روبرتو كافالي».. عطور جديدة من وحي الطبيعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «روبرتو كافالي».. عطور جديدة من وحي الطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من وحي نقشة جلد الحيوانات التي اقترنت باسم «روبرتو كافالي»، ينضمّ عطران جديدان ثمينان إلى المجموعة الذهبية Gold Collection، يدعوان المرأة والرجل إلى اكتشاف الجانب المجنون من شخصيّتيهما، ومن وحي شجاعة أروع الحيوانات المفترسة في الطبيعة وقوّتها وجمالها الاستثنائي، تكشف «روبرتو كافالي» عن عطرَين آسرَين للرجال والنساء.

ينضمّ عطرا Velour Saffron وWild Incense إلى المجموعة الذهبية Gold Collection التي تضمّ ستّة عطور، فيرتقيان بهذه التحفة في عالم العطور. يوفّق العطران الجديدان بين الشهوة والفخامة في توليفة مميّزة من نفحات الجلد والخشب والتوابل – من وحي مملكة الحيوانات التي تُجسّد جوهر «روبرتو كافالي».

يستمدّ عطر Velour Saffron الوحي من التباينات في جلد حمار الوحش، فيتّسم بالازدواجية بين نعومة المخمل والقوّة المطلقة. يستند العطر أيضاً إلى الزعفران، الملقّب بالذهب الأحمر، حيث يلتقي بزيت الفلفل الأسود الحاد. أمّا قلب العطر، فينبض بالبخور، والجلد الأشقر المخملي والعود على قاعدة مرهفة من نبتة المرّ والأخشاب في هذه التوليفة العطرية الفاخرة التي تلامس الجسم وكأنّها طبقة ثانية من الجلد فتخاطب الحواس.

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