الامارات | أين تذهب.. برنامج حافل باليوم الوطني لسلطنة عُمان في «نخلة جميرا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. برنامج حافل باليوم الوطني لسلطنة عُمان في «نخلة جميرا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل «نخلة جميرا» باليوم الوطني لسلطنة عُمان كجزء من برنامجها الحافل بالفعاليات، حيث ترحب «ذا ڤيو آت ذا بالم» و«بالم مونوريل» بالمواطنين العُمانيين بتوفير خصومات عائلية وعرض مدهش تقدمه «نافورة النخلة» في «ذي بوينت»، اعتباراً من الخميس 18 نوفمبر ولغاية الأحد 21 من الشهر الجاري.

وتقدم منصة المشاهدة بزاوية 360 درجة من «نخيل»، وبإمكان الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين أربعة و12 عاماً الدخول مجاناً لدى إبراز بطاقة الهوية العُمانية.

وبات بإمكان الزوار شق طريقهم عبر الجزيرة باستخدام «بالم مونوريل»، نظام النقل العام الوحيد في «نخلة جميرا»، ما يجعلهم يستمتعون بمشاهدة المعالم الخلابة فيها. ويستطيع الأطفال الذين تراوح أعمارهم ما بين أربعة و12 عاماً أيضاً، الاستفادة من خصم بنسبة 50% على تذاكرهم عند إبراز بطاقة الهوية العُمانية.

وستتمايل أعمدة مياه النافورة التي تقدم عرضاً مذهلاً على أنغام النشيد الوطني العُماني «تحية إلى السلطان»، وذلك كل ليلة، وتُستكمل عطلة نهاية الأسبوع المخصصة للاحتفال باليوم الوطني العُماني بعروض طعام خاصة تقدمها أرقى المطاعم في «ذي بوينت».

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