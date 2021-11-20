الامارات | خالد بن محمد بن زايد يزور جناحي السعودية وسلطنة عمان في «إكسبو 2020 دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يزور جناحي السعودية وسلطنة عمان في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، جناحي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان في معرض إكسبو 2020 دبي.

واطلع سموه خلال الزيارة على أهم موضوعات ومعالم جناحي الدولتين الشقيقتين، حيث يتميز جناح السلطنة بطابعه العمراني الفريد، لينقل الزوّار في رحلة بين ماضيها وحاضرها، ويمثل فرصة لاكتشاف الطرق المتنوعة التي استفادت بها سلطنة عمان من اللبان في كل مجالات الحياة ابتداء من الطب، ووصولاً إلى الغذاء ومستحضرات التجميل.

من جانبه، يقدّم جناح المملكة العربية السعودية لمحة عن مستقبل المملكة، ويأخذ الزوار في جولة عبر طموحاتها من خلال أربعة محاور رئيسة؛ الناس والطبيعة والتراث والفرص.

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