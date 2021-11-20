الامارات | أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة بالسجن خمس سنوات بحق مقيم عربي، هيأ مسكنه ليكون وكراً لتعاطي المخدرات لعدد من أصدقائه، الذين أدينوا بتهمة التعاطي، وأبعدوا عن الدولة.

وأفادت المحكمة بأنه استقر في يقينها ما ورد في أوراق الدعوى، بأن معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن المتهم يتعاطى المخدرات بمسكنه في منطقة الفرجان، فتمت مداهمة الشقة، وضُبط برفقته خمسة من أصدقائه، ثلاث نساء ورجلان، كانوا في حالة غير طبيعية، وضبطت كمية من مخدر الكوكايين، وأقر المتهم بأنها عائدة إليه بقصد التعاطي.

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