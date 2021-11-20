الامارات | كليفورد، الكلب الأحمر الكبير Clifford, the Big Red Dog

شكرا لقرائتكم خبر عن كليفورد، الكلب الأحمر الكبير Clifford, the Big Red Dog والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 نوفمبر 2021

المدّة:

- ساعة و40 دقيقة.

النوع:

- مغامرات.

القصّة:

- طالبة في المرحلة المدرسية المتوسطة تدعى إميلي، تواجه صعوبة في التأقلم في المدرسة، فتعثر على جرو أحمر صغير سرعان ما يصبح صديقها المفضّل. وعندما يكبر كلبها الصغير ويصبح عملاقاً، يجتذب حجمه انتباه شركة ترغب في استغلاله ويتعيّن على إميلي وعمّها كيسي محاربتهم.

إخراج:

- والت بيكر.

تمثيل:

- داربي كامب، جاك وايتهول، إيزاك وانغ.

www.reelcinemas.ae

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