الامارات | "إقامة دبي" تتربع على عرش التميز

شكرا لقرائتكم خبر عن "إقامة دبي" تتربع على عرش التميز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، توجت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بأربع جوائز من أصل 8 إضافة الى تأهيل فئة النخبة وذلك خلال حفل تكريم المتميزين والمبتكرين في حكومة دبي الذي نظم برنامج دبي للتميز الحكومي مما يؤكد مدى عبقرية الخطة التي رسمتها الإدارة للوصول إلى هذا المستوى من الرقي والتقدم

وحظيت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي باهتمام لافت خلال الإعلان عن الجوائز المؤسسية لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز حيث تربعت على عرش " التميز " بحصولها على جائزة أفضل جهة في تحقيق خطة دبي 2021 ،أفضل جهة في مجال الكفاءة والحوكمة، أفضل جهة في مجال الابتكار، وأيضاً الجهة الحكومية الرائدة والارتقاء إلى مستوى النخبة.

وقدم الفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة هذا الإنجاز هدية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائلاً الجميع يعمل من أجل " الوطن" وليس التكريم إلا نقطة ارتكاز كي ننطلق مجدداً، وماذا بعد؟ هل هناك مزيداً من الأفكار! نعم؛ نحن لم نبدأ بعد.

وأكد المري على أن هذا العمل جاء نتاج جهود أكثر من عشر سنوات متواصلة من العمل الدؤوب لفرق العمل المتميزة، فقد تم تأسيس قاعدة تميز متينة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالتالي فإن حصد هذه الجوائز ليس بغريب على إقامة دبي، التي ستستمر بمواصلة تلك الجهود

وثمن المري جهود كل الموظفين والقائمين على هذه النجاحات المتتالية لصالح الإدارة مؤكداً أن روح الفريق الواحد والعمل المتواصل والتفكير خارج الأطر هو نتاج حزمة هذه الجوائز.

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