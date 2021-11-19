الامارات | توظيف.. 5 مهارات للترقية أو زيادة الراتب

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. 5 مهارات للترقية أو زيادة الراتب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد خبراء في مجال التوظيف وعلاقات العمل، خمس مهارات يجب أن يتحلى بها الموظف قبل إقدامه على طلب زيادة راتبه أو الترقية، أولها «القدرة على التفاوض»، إذ لا توجد هناك مهارة تصل بالموظف إلى طلبه حرفياً أفضل من تعلم كيفية التفاوض بفعالية، والثانية، «فهم الطرف الآخر والقدرة على قراءة أفكاره ومشاعره»، لأن العاطفة غالباً ما تقود الشخص عند اتخاذ القرارات.

وتتمثل المهارة الثالثة وفقاً للخبراء في «تجنب فخ الاهتمام المفرط بما نريد»، لأن اللجوء إلى الرد السريع المعتاد للدفاع عن موقعك، ورؤية الجانب الآخر باعتباره «العدو» سيؤدي غالباً إلى طريق مسدود، فيما تعتمد المهارة الرابعة على «توقع المفاجآت على طول الطريق»، كونها أبرز سمات المفاوض الجيد، وأخيراً يجب الحرص على «إدخال رقم في الاعتبار»، لأن الموظف إذا لم يفعل ذلك، سيظهر كأنه بالفعل لا يعرف قيمته الخاصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news