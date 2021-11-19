الامارات | «عالَم أفضل» يرفع الوعي حول أصحاب الهمم

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالَم أفضل» يرفع الوعي حول أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُنظّم صندوق عالَم أفضل (بيتر ورلد)، فعالية خيرية على مدار يومين بمناسبة اليوم العالمي لأصحاب الهمم، وذلك في الجناح الفرنسي في «إكسبو 2020» خلال شهر ديسمبر المُقبل، يضمّ عدداً من ألمع النجوم، فضلاً عن حفل لتوزيع الجوائز في منتجع فور سيزونز دبي في جميرا بيتش.

وتتولّى إدارة هذه الفعالية المؤسّسة الخيرية «صندوق عالَم أفضل (بيتر ورلد)» التي تتّخذ من باريس مقرّاً لها، وتسخّر الفنّ، لاسيّما السينما، لرفع الوعي حول بعض القضايا العالمية المُلحّة على غرار حقوق المرأة والتعليم والمناخ والتنوع البيولوجي.

وتماشياً مع أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة، ستركّز فعاليات شهر ديسمبر المُقبل على أصحاب الهمم، وتستضيف مجموعة من الشخصيات العالمية البارزة لدعم هذا الحفل الخيري والمزاد العلني المُصاحب له.

وأفاد مؤسّس ورئيس صندوق عالم أفضل (بيتر ورلد)، مانويل كولا دو لاروش، بأن «هذه القضية من أكثر التحدّيات إلحاحاً في عصرنا، لذلك نعتبر الحصول على دعم هذه الشخصيات العالمية بمثابة أمر أساسي للجهود التي نبذلها، إذ يساعدنا دعمهم في الوصول إلى جمهور أكبر وأوسع لغرض تعريفهم إلى هذه القضايا المُهمة، ما يُمثل الطريقة الوحيدة والأساسية للتأثير على العالم والإنسانية جمعاء».

وستكرّم المؤسّسة الخيرية عدداً من المشاهير خلال مراسم السجادة الحمراء، ويأتي ذلك كعربون شكرٍ على دعمهم الدائم لقضايا لا تقتصر على المستوى المحلي أو الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، وتتصدّر جدول أعمال برنامج أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتّحدة. وسيعود ريع التبرّعات التي سيتم جمعها في حفل العشاء الخيري إلى دعم أعمال المنظّمة الخيرية العالمية «دبي العطاء» التي تتّخذ من الإمارات مقرّاً لها، وعلى وجه التحديد برنامج تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المُبكرة في الهند.

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