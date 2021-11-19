الامارات | توظيف.. شواغر لـ «أصحاب الخبرات» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن توظيف.. شواغر لـ «أصحاب الخبرات» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جهة حكومية في إمارة أبوظبي عدداً كبيراً من الفرص الوظيفية الشاغرة، لأصحاب الخبرات من الجنسين، بينها وظيفة «مدير مركز خدمة عملاء» لحملة «بكالوريوس»، مع خبرة خمس سنوات فأكثر في مجال خدمة العملاء، و«موظف خدمة عملاء» (دبلوم مع خبرة في مجال خدمة العملاء)، و«تنفيذي رئيسي موارد بشرية»، لحملة «بكالوريوس»، مع خبرة سنتين فأكثر في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى «محرر فيديو أول» لحملة «بكالوريوس»، مع خبرة سنتين فأكثر في مجال المونتاج، وكذلك «مبرمج أول» (بكالوريوس مع خبرة سنتين فأكثر في مجال البرمجة).

كما طرحت الجهة ذاتها وظيفة «محلل إحصائي» (بكالوريوس مع خبرة سنتين فأكثر في مجال الإحصاء)، و«سكرتير تنفيذي» (بكالوريوس مع خبرة 3 سنوات فأكثر في مجال السكرتارية)، و«تنفيذي شؤون إدارية» (بكالوريوس مع خبرة ثلاث سنوات في الشؤون الإدارية)، و«محاسب» (بكالوريوس مع خبرة سنتين فأكثر في مجال المحاسبة)، وأيضاً «مترجم لغة إنجليزية»، و«تنفيذي تخطيط استراتيجي»، داعية الراغبين في التقدم للوظائف ممن تنطبق عليهم شروط المؤهل والخبرة، إلى تعبئة طلب الوظيفة عبر الرابط الإلكتروني:k391ahisilr.typeform.com/jobae?typeform-source=t.co

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