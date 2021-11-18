الامارات | دبي تحتضن مجموعة من الفعاليات والعروض احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن مجموعة من الفعاليات والعروض احتفاءً باليوم الوطني لسلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دبي الأشقاء العمانيين أفراحهم واحتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51 لسلطنة عمان حيث تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة العائلية والعروض الترويجية المميزة التي تتضمن تخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات لأشهر العلامات التجارية.

وتلتزم الجهات الحكومية والمنشآت الفندقية ومتاجر التجزئة ومناطق الجذب الرئيسية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني العماني بجميع إجراءات الصحة والسلامة بما في ذلك التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة "بهذه المناسبة السعيدة نبارك لحكومة وشعب سلطنة عمان الشقيقة اليوم الوطني الـ 51 حيث شهدت السلطنة مسيرة حافلة بالنهضة في ظل قيادتها الحكيمة ..كما أن علاقتنا الأخوية راسخة وممتدة جذورها عبر التاريخ ..ونتمنى لأشقائنا في السلطنة الخير والتقدم والازدهار".

وأضاف أن اليوم الوطني العماني يكتسب أهمية خاصة هذا العام حيث تواصل سلطنة عمان بنجاح تعافيها من جائحة "كوفيد-19" لتخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل وتحقق المزيد من الإنجازات.

وسلطت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على الفعاليات والعروض الترويجية والأنشطة التي تستضيفها دبي خلال اليوم الوطني لسلطنة عمان والتي تتضمن احتفالات رسمية بالمناسبة يوم 21 نوفمبر في "قبة الوصل" - المعلم الثقافي في قلب "إكسبو 2020 دبي" - التي ستستضيف عرضا للموسيقى العمانية التقليدية سيبدأ في تمام الساعة 10:15 صباحاً ويضم أوركسترا موسيقية إلى جانب مشاركة العديد من الموسيقيين من سلطنة عمان.. كما تحتضن منطقة "مرسى دبي" احتفالية مميزة بهذه المناسبة وذلك يوم 21 نوفمبر الساعة 2:10 ظهراً بالإضافة إلى احتفال سيقام في فندق "انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي" الساعة 7 مساءً.

وترحب جزيرة "بلوواترز "بالأشقاء العمانيين إلى جانب سكان دبي وزوارها من مختلف أنحاء العالم اليوم الخميس في فعالية بأضواء "LED "احتفالاً باليوم الوطني لسلطنة عمان. . فيما سيضاء "برواز دبي" و"متحف المستقبل" و"عين دبي" بألوان علم سلطنة عمان اليوم في تمام الساعة 6 و7 و7:30 مساءً على الترتيب.

وتستضيف "ذي بوينت في نخلة جميرا" عرضاً للنافورة الراقصة بمناسبة اليوم الوطني العماني من 18 وحتى 21 نوفمبر في تمام الساعة 8 مساءً من كل ليلة ..كما يقدم "دبي فيستيفال سيتي مول" اليوم عرض "تخيل" المصمم خصيصاً لهذه المناسبة على أكبر شاشة عرض خارجي في العالم في تمام الساعة 8 مساءً.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الرائعة التي تقدمها مجموعة كبيرة من المتاجر وتشمل تخفيضات 30 بالمائة على منتجات مختارة بالإضافة إلى عروض الفنادق المقدمة بهذه المناسبة للأشقاء العمانيين وغيرها من العروض لسكان دبي وزوارها.

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