الامارات | الكلّية العليا لإدارة الأعمال في باريس (ESCP) تمنح القرقاوي الدكتوراه الفخرية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكلّية العليا لإدارة الأعمال في باريس (ESCP) تمنح القرقاوي الدكتوراه الفخرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت الكلّية العليا لإدارة الأعمال في باريس (ESCP) شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية واستراتيجيات المستقبل محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وذلك تقديراً للدور الذي يقوم به في تطوير مسارات الإدارة الحكومية والارتقاء بأداء المؤسسات والخدمات الحكومية، وتنفيذ مبادرات نوعية تعمل على تعزيز كفاءة العمل الحكومي، والتعريف بنموذج العمل الحكومي المتميز لدولة الإمارات على الساحة الدولية، ومشاركة نموذج العمل الحكومي الإماراتي الناجح مع العديد من دول المنطقة والعالم ضمن شراكات استراتيجية نوعية لتطوير العمل الحكومي وتبادل التجارب والخبرات، إلى جانب مساهمته في تعزيز آليات استشراف المستقبل والإشراف على الاستراتيجيات الحكومية التطويرية، وترسيخ تنافسية الإمارات في مؤشرات عالمية عدة تقيس كفاءة العمل الحكومي.

وتعد الكلية العليا للأعمال في باريس (ESCP)، أول وأقدم كلية عليا لإدارة الأعمال في العالم، حيث تأسست في العاصمة الفرنسية باريس في العام 1819. وعلى الرغم من عراقة الكلية وقدمها، فإن معالي محمد القرقاوي هو الشخصية الـ 17 التي يتم منحها شهادة الدكتوراه الفخرية، لينضم بذلك إلى نادي النخبة من الشخصيات العامة التي كرمتها الكلية.

وتمتلك الكلّية الدولية اليوم أكثر من 140 تحالفاً أكاديمياً في 47 بلداً، ولديها نادٍ للخريجين يضم في عضويته أكثر من 68,000 ألف خرّيج وخرّيجة من أكثر من 150 دولة. ولدى الكلية 46 برنامجاً أكاديمياً في تخصصات الدكتوراه والدراسات العليا. وينتشر حرمها الأكاديمي في ست مدن أوروبية، هي: باريس وبرلين ولندن ومدريد وتورينو ووارسو.

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