الامارات | 20 شرطية بدبي في تدريب خاص على المداھمات والكمائن

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 شرطية بدبي في تدريب خاص على المداھمات والكمائن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد القائد العامة لشرطة دبي، الفريق عبد الله خليفة المري، بخريجات دورة الكمائن والمداهمات التأسيسية للعنصر النسائي، والتي شهد ختام فعالياتها بإدارة تدريب عمليات الشرطة بالروية، بمشاركة 20 من مرتب العنصر النسائي من الإدارة العامة لأمن المطارات.

وشملت الدورة التي استمرت نحو الشهرين، محاضرات أمنية وانضباطية، وتدريبات ميدانية، منها كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة، وعمليات الاقتحام والمداهمة، والرماية التأسيسية والتكتيكية، وعمليات الإنزال، وفك وتركيب الأسلحة، بالإضافة إلى تدريبات اللياقة والمحاضرات التوعوية في مجال العمل، وذلك بهدف رفع قدرات العناصر في مجال التدخل السريع بكفاءة عالية واقتدار.

وتأتي هذه الدورة ضمن خطط الإدارة العامة لأمن المطارات لتأهيل الكوادر البشرية في مختلف المجالات الأمنية، والارتقاء بمستوى قدراتها وتجهيزاتها، واتخاذ الخطوات الاستباقية في تعاملها مع كافة الأزمات والأحداث المتوقعة في مطارات دبي، والمساهمة في تأين قطاع الطيران المدني بشكل عام.

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