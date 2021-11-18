الامارات | خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده

شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

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