الامارات | لقطة.. ظاهرة دخيلة

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطة.. ظاهرة دخيلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني سكان بمنطقة الفوعة في مدينة العين، انتشار الإعلانات العشوائية في الشوارع الرئيسة والفرعية وبجوار المدارس وعلى الجدران وأعمدة الإنارة، حتى الحدائق والأراضي الفضاء لم تنجُ من هذه الإعلانات، لذا أناشد الجهات المعنية ضرورة تكثيف حملات التوعية بلغات عدة من أجل الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع، ومخالفة غير الملتزمين.

القارئ: (أبوحامد)

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