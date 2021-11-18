الامارات | على مكتب المسؤول

شكرا لقرائتكم خبر عن على مكتب المسؤول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلدية دبي

يعاني سكان في منطقة داماك هيلز (2) بدبي، وجود جمال سائبة على جانبي الطريق الذي يربط المنطقة بشارع القدرة، إذ تأتي الجمال كل يوم من العزب الموجودة في منطقة اليفرة (3)، لترعى على الأشجار والمزروعات على طرفي الطريق، وهذا الأمر يسبب ارتباكاً للسائقين خشية عبور الجمال الطريق بشكل مفاجئ، ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية، لذا نناشد المسؤولين في بلدية دبي إنشاء سياج على طول الطريق الذي يربط المنطقة بشارع القدرة، حرصاً على السلامة العامة. (أبوحسن)

شرطة الشارقة

يطالب سكان بالشارقة المسؤولين في شرطة الشارقة بالنظر في أمر زيادة المتسولين الذين يدعون الحاجة، خصوصاً عند الإشارات الضوئية ومواقف السيارات في منطقة التعاون بالشارقة، ويستجدون المارة بإلحاح، وهي ظاهرة دخيلة على المجتمع وتشوّه المنظر الحضاري للمدينة، على الرغم من وجود مؤسسات وجمعيات خيرية معنية بمساعدة المستحقين منهم حسب الشروط والمعايير المتبعة في هذا الشأن (أبوفالح)

بلدية الشارقة

رصد سكان في الشارقة زيادة عدد الكلاب والقطط الضالة في شوارع المنطقة الصناعة رقم (5)، خصوصاً بالقرب من حاويات جمع النفايات بحثاً عن الطعام، وتسير في مجموعات ما يشكّل خطراً على المارة والأطفال، لذا أناشد المسؤولين في بلدية الشارقة ضرورة النظر في هذا الأمر، وتنظيم حملات لجمع الكلاب والقطط الضالة من الشوارع، حرصاً على الصحة العامة. (أبوعلي)

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