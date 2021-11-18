الامارات | رسـائل.. طلبات توظيف

شكرا لقرائتكم خبر عن رسـائل.. طلبات توظيف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنا مواطنة (36 عاماً) حاصلة على شهادة الثانوية العامة، والرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، ودورة في اللغة الإنجليزية، وأبحث عن وظيفة منذ ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة في العين وأبوظبي، ولم أوفق، وأسرتي مكونة من سبعة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد للأسرة، وراتبه لا يلبي احتياجات الأسرة الأساسية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساعدة زوجي. (خ.ف)

أنا مواطن (33 عاماً) وصلت في دراستي إلى الصف الأول الثانوي، وكنت أعمل لمدة خمس سنوات في إحدى الجهات الحكومية، واضطررت إلى ترك العمل نتيجة ظروف خاصة مررت بها، وأبحث عن وظيفة منذ سنتين، طرقت خلالهما أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، من دون جدوى، وأسرتي تعيش ظروفاً صعبة، بسبب وجود التزامات بنكية وديون على عاتقي، وأسرتي مكونة من أربعة أفراد، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة تساعدني على مصروفات الحياة ومتطلباتها. (ناصر)

أنا مواطنة (35 عاماً) حاصلة على شهادة الثانوية العامة، والرخصة الدولية في قيادة الحاسب الآلي، ودورة في اللغة الإنجليزية، وأبحث عن وظيفة منذ ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، ولم أوفق في العثور على فرصة عمل، وأسرتي مكونة من سبعة أفراد، ووالدي هو المعيل الوحيد للأسرة، وراتبه لا يلبي احتياجات الأسرة الأساسية، لذا أناشد المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساندة والدي. (م.م)

أنا مواطنة (31 عاماً) حاصلة على شهادة جامعية من إحدى الجامعات الخاصة بالدولة، وأبحث عن وظيفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، طرقت خلالها أبواباً عدة في دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة، كما شاركت في معارض توظيف، من دون جدوى، وأسرتي مكونة من سبعة أفراد، ووالدتي هي المعيل الوحيد للأسرة، وراتبها لا يلبي احتياجات الأسرة، لذا أناشد المسؤولين مساعدتي في الجهات الحكومية والخاصة مساعدتي في إيجاد وظيفة أستطيع من خلالها إعالة نفسي ومساعدة والدتي على مصروفات الحياة. (س.ر)

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