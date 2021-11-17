الامارات | 186 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الأول اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 186 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات نهاية الفصل الأول اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستهل 186 ألفاً و45 طالباً وطالبة في الصفوف من الرابع حتى الـ12، في المدارس الحكومية على مستوى الدولة، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، بمدارسهم في مواد المجموعة «A»، اليوم، والتي تختتم يوم 29 من الشهر الجاري.

ويبدأ طلبة الصف الـ12 بجميع المسارات، البالغ عددهم 28 ألفاً و573 طالباً وطالبةً في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، ماراثون الامتحانات بمادة الفيزياء مع مراعاة إلغاء المحددات الزمنية للأسئلة الامتحانية للصفوف كافة.

وحددت المؤسسة الزمن الكلي للامتحان الذي يقدم الكترونياً بـ90 دقيقة، موجهة الطلبة بضرورة الالتزام بالزي المدرسي الرسمي، ومواقيت بدء وانتهاء الامتحانات، كما ألزمت من خلال دليلها الإدارات بتوفير البيئة المناسبة والملائمة للطلبة، منها توفير القاعات الامتحانية، وأماكن انتظار الطلبة والتأكد من جاهزية العيادة المدرسية وغيرها.

وتعقد الامتحانات لأصحاب الهمم حضورياً ويقدمون الورقة الامتحانية نفسها المعدة لبقية زملائهم، على أن تشكل اللجان لهذه الفئة في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة بالطالب المعني تنص على ذلك، موضحة أن الفترة من 7-17 نوفمبر الجاري، لتسليم المهام والمشروعات النهائية لمواد المجموعة (B).

وشدّدت المؤسسة على أهمية التزام طلبة الصفوف من الأول إلى الرابع، بالحضور وفق جدول الحصص اليومي خلال فترة الامتحانات، وخلال الفترة من الخامس إلى التاسع من شهر ديسمبر المقبل، موضحة في تعديلات أجرتها على آليات امتحان الفصل الدراسي الأول أنه لا توجد امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الأول في المجموعتين «A» و«B» لطلبة الصفوف من الأول إلى الثالث، ويعتمد تقييم أداء الطلبة على التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم ووفق التوجيهات المركزية الواردة في أدلة التقييم المتوافرة على منصة التعلم LMS، على أن يتم رصد درجة التقييم التكويني في خانة التقييم الختامي في نظام المنهل من «100 درجة».

«التربية»: 20 الجاري آخر موعد لاشتراك الطلبة في مسابقات إثرائية

أطلقت وزارة التربية والتعليم المسابقات الإثرائية الوطنية عبر موقعها الإلكتروني «LMS»، مستهدفة طلبة المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 20 نوفمبر الجاري، لمختلف المراحل الدراسية في أربع مسابقات تتعلق بمواد اللغة العربية والرياضيات والكيمياء من خلال منصاتها الذكية نهلة وناهل وماتيفيك وأليكس.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز مهارات القراءة الذاتية عند الطلبة، واستثمار المنصات التعليمية لتمكين الطلاب من المهارات العلمية ومهارات الرياضيات المطلوبة لتحقيق النواتج التعليمية وتنمية قدراتهم وتشجيع روح المنافسة في ما بينهم، كما سيحصل الفائزون على جوائز قيمة.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في الوزارة، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، أن المسابقة تندرج ضمن خطط الوزارة من أجل استثمار أوقات الطلبة في تكريس المهارات الأساسية والاهتمام بالقراءة بغرض تعميق أهميتها. كما تعمل على تمهيد الطريق لاستشراف المستقبل من حولهم وتحقيق نواتج التعلم المرتبطة بالمواد الدراسية والتمكن من المهارات المطلوبة في العلوم والرياضيات والمطالعة، من خلال توظيف المنصات التعليمية كتهيئة للطلاب للاختبارات النهائية، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في منصات التعلم الرقمية.

وأوضحت أن المسابقة متعددة المخرجات التربوية، كونها تتسم بالتنوع، ووضعت بشكل يحاكي ضرورة تعزيز المهارات سواء في القراءة أو الرياضيات أو الكيمياء، من خلال ابتكار أفكار تسهم في تحريك طاقات الطلبة الكامنة وتنمية مهاراتهم، وإعداد جيل يمتلك المعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من تعلم الرياضيات التي تعد أحد أهم المجالات العلمية لتنمية أساليب التفكير بأنواعه المتعددة، والتقدم العلمي والتطور التكنولوجي.

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