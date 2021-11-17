الامارات | محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان سلطنة عُمان بعيدها الوطني الـ 51

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئان سلطنة عُمان بعيدها الوطني الـ 51 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لسلطنة عمان الشقيقة، قيادةً وشعباً، عيدها الوطني الـ51، الذي يصادف اليوم، معرباً سموه لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، عن مباركته لمسيرة النهضة العمانية المباركة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك لسلطنة عمان الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني الـ51، نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، المسيرة المباركة للنهضة العمانية المجيدة، أدام الله على شعب عُمان مجده وعزه وسؤدده، وكل عام وأنتم بخير وأمان واستقرار».

من جانبه، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الإمارات تفرح لفرح أشقائنا في سلطنة عمان.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ51.. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم.. نسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار». كما بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لسلطنة عُمان، قيادة وشعباً، اليوم الوطني الـ51، وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «نبارك للأشقاء في سلطنة عمان، قيادة وشعباً، اليوم الوطني الـ51.. تمنياتنا بالتوفيق للسلطان هيثم بن طارق، حفظه الله، ولشعب عُمان بدوام المجد والعزة.. وكل عام وعُمان بخير». فيما أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات وسلطنة عمان تجمعهما علاقة خاصة وعميقة أساسها الأخوة والمحبة والترابط المجتمعي.وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «تجمعنا بسلطنة عمان الشقيقة علاقة خاصة وعميقة، فتاريخنا المشترك هو أساس لمصير واحد نعيشه معاً، وعلاقاتنا الراسخة أساسها الأخوة والمحبة والترابط المجتمعي الذي يجمع شعبينا، في اليوم الوطني الـ51 للنهضة العمانية المجيدة، نهنئ السلطنة وسلطانها وشعبها، ونسأل الله أن يديم عزّها وسلامها».

وتحتفل سلطنة عمان الشقيقة اليوم 18 نوفمبر باليوم الوطني الـ51، وسط إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، تحت قيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية «العمانية»، في تقرير أن السلطنة تحتفل بيومها الوطني وشعبها متسلح بالإرادة والعزيمة والثبات، للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها جلالة السلطان هيثم بن طارق، الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم، في 11 من يناير 2020، سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.

وأوضح التقرير أن دعوة جلالته أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء، يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة للوصول إلى الغاية الوطنية العظمى، بأن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما يقدم عليها وكل ما يسعى أبناؤها إلى تحقيقه»، وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.

نائب رئيس الدولة:

«نبارك لأخي السلطان هيثم بن طارق المسيرة المباركة للنهضة العُمانية المجيدة».

ولي عهد أبوظبي:



«بكل حب نشارك أشقاءنا في عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني، نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news