الامارات | محمد بن زايد : بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني .. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد : بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني .. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سلطنة عمان ، بالیوم الوطني الـ 51. وقال سموه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: « بكل حب نشارك أشقاءنا في عمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 51.. نفرح لفرحهم ونسعد بعيدهم .. نسأل الله تعالى أن يديم عليهم الخير والازدهار» تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App