الامارات | شرطة دبي تطلق برنامج «التوظيف الذكي»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تطلق برنامج «التوظيف الذكي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفقد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، منصة القيادة العامة لشرطة دبي، في معرض الإمارات لوظائف في مركز دبي التجاري العالمي، واطلع على برنامج «التوظيف الذكي»، الذي أطلقته شرطة دبي لتسريع إجراءات التقدم للوظيفة، خصوصاً أن البرنامج يوضح الوظائف الشاغرة على اختلاف تخصصاتها، ويعرض شروط كل منها، ويُمكّن المتقدم من وضع كل بياناته الشخصية وإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونياً بسهولة.

وأفاد مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، المقدم حمد بن دعفوس، بأن شرطة دبي طرحت شواغر عمل في 21 تخصصاً ومجالاً، هذا إلى جانب طرح شواغر وظيفية أخرى.

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