الامارات | «نافس» يوفر 1000 وظيفة بالقطاع المالي للكوادر المواطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «نافس» يوفر 1000 وظيفة بالقطاع المالي للكوادر المواطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، أمس، مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وهيئة الموارد البشرية، وشركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، لبدء المرحلة التالية من أجندة التوظيف الوطني المصممة لتعزيز استمرار توظيف الكوادر الإماراتية في القطاع المالي، على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، ستوفّر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع الجهات الشريكة، أكثر من 1000 وظيفة بالقطاع المالي في أبوظبي، وإطلاق أول مركز للتوظيف في مجال الخدمات المالية، إضافة إلى مبادرات تطوير المهارات وتنمية المواهب، وذلك من خلال برنامج «نافس» الذي طرحته الحكومة كجزء من «مشاريع الخمسين»، بهدف تسريع رحلة التطور في الدولة وتعزيز اقتصادها، وذلك بزيادة تنافسية الموارد البشرية الإماراتية، وتمكينها لتولي الوظائف في القطاع الخاص، وتقديم برامج التدريب والتطوير لصقل مهارات المواطنين الباحثين عن عمل، وتأهيلهم لدعم اندماجهم في القطاع الخاص، خصوصاً القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية المحددة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الجهات المشاركة في مذكرة التفاهم ستعمل لوضع خطة توظيف شاملة، تعكس هيكل برنامج «نافس» ومجالات التركيز، إضافة إلى تحديد التزامات ومسؤوليات الجهات المشاركة، وأعداد الوظائف المستهدفة في القطاع الخاص.

وأكد أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى التأكيد على التعاون الاستراتيجي لتوحيد الجهود الرامية إلى إطلاق برامج متعددة من شأنها توفير فرص لتوظيف الإماراتيين، وتمكينهم من امتلاك المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات الشركات في القطاع الخاص من خلال برنامج كفاءات الذي يعد أحد برامج نافس المتعددة لرفع مستوى تنافسية الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

وقال المزروعي إن هذه البرامج ستركز على نهج تعليمي مختلط، يجمع بين المهارات الأساسية والمؤهلات التخصصية المتعارف عليها دولياً والتدريب أثناء أداء الوظيفة والتوجيه والإرشاد، بهدف تزويد مواطني الدولة بالدعم اللازم للحصول على فرص التوظيف.

وأوضح أنه تمّ اختيار أكاديمية سوق أبوظبي العالمي التي تمتاز بسجلها الحافل ببرامج تعزيز المهارات لتكون من بين الشركاء لدعم برنامج «نافس» في إيجاد البيئة التمكينية الملائمة لتجهيز القوى العاملة لتحديات المستقبل، وتوفير مستقبل واعد للشريحة العاملة من المواطنين، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق قيمة إضافية.

فيما أعلنت هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي عن خطة طرح أول مركز وظائف مالية في المنطقة، باعتباره من المبادرات الاستراتيجية لهيئة الموارد البشرية لتوفير خدمات دعم الشباب الإماراتي لدخول سوق العمل، وتطوير رحلة متكاملة من خدمات وآليات مبتكرة، لرفع مشاركتهم في سوق العمل من خلال تقديم خدمات الإرشاد المهني والوظيفي، وتصميم خطط التدريب والتأهيل الوظيفي، ويأتي ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين هيئة الموارد البشرية وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، وغيرها من جهات التوظيف للمساهمة في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.

قوى بشرية مؤهلة

أكدت المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة، أمل الجابري، حرص الهيئة على مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل ضمن خططها ومشروعاتها، وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من القوى البشرية المواطنة والمؤهلة لتولي الوظائف التخصصية المختلفة، بما يخدم أهداف التوطين في الإمارة.

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