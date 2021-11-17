الامارات | 1794 حالة صلح في نزاعات مدنية وتجارية في أبوظبي خلال 9 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 1794 حالة صلح في نزاعات مدنية وتجارية في أبوظبي خلال 9 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر التقرير الإحصائي لمراكز الوساطة والتوفيق بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، أن إجمالي النزاعات المدنية والتجارية المعروضة أمام المراكز على مستوى إمارة أبوظبي سجل 9388 نزاعاً، فيما بلغ عدد النزاعات المنجزة والمتصرف فيها 8670، والتي وصل مؤشر الصلح فيها إلى نحو 21%، بإجمالي 1794 نزاعاً.

وأوضح التقرير أن عدد النزاعات المتصرف فيها في أبوظبي بلغ 6120 نزاعاً، انتهى منها بالصلح 1245، وفي العين سجل النزاعات 2419، انتهى منها 516 صلحاً بين الأطراف، وفي الظفرة بلغ العدد 134، وتم التوصل إلى حلول ودية في 33 نزاعاً.

وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، أن ترسيخ قيم التسامح، وتعزيز جهود الصلح والتسوية الودية للمنازعات، يعد جزءاً أساسياً من أهداف دائرة القضاء، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الرامية إلى تعزيز المبادرات الداعمة لضمان استقرار وتماسك المجتمع.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة في مراكز الوساطة والتوفيق، من خلال العمل الجاد وفق منهجية وآلية متطورة، تعتمد أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة، لمحاولة التوصل إلى التسويات الودية للخلافات والمنازعات المدنية والتجارية والعقارية، وانتهائها بالصلح من دون الحاجة لإحالتها إلى المحاكم المختصة.

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