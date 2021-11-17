الامارات | اينوك تقدّم فرصاً وظيفية للمواطنين في «معرض الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن اينوك تقدّم فرصاً وظيفية للمواطنين في «معرض الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك مجموعة اينوك في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2021، الذي ينعقد بنسخته الـ20 في مركز دبي التجاري العالمي، وتقدّم خلاله الفرص الوظيفية للمواطنين ضمن مختلف قطاعات المجموعة التي تشمل التنقيب والاستكشاف والمعالجة والتسويق والتوزيع، إضافة إلى الوظائف الإدارية في المجموعة.

وتم الكشف عن مجموعة من الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة، ويمكن للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص للعمل التقدّم لشغل هذه الوظائف مباشرة عبر صفحة الوظائف على الموقع الإلكتروني لمجموعة اينوك، سواء في جناحها الواقع في القاعة رقم زعبيل 3 أو عن بعد.

وتتطلع المجموعة من خلال مشاركتها بهذا الحدث الرائد للوصول إلى الكوادر الموهوبة من الشباب الإماراتي في تخصصات عدة ضمن قطاع الطاقة، بما فيها الهندسة الكيميائية والميكانيكية والكهربائية، وأقسام المبيعات والتسويق وتطوير الأعمال والشؤون القانونية وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

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