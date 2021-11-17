الامارات | شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تخفض المخالفات المرورية 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بموجب القرار الصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خفض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، احتفاءً باليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولمدة 50 يوم عمل رسمياً، اعتباراً من 21 نوفمبر الجاري وحتى 31 يناير 2022.

وباشرت باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القرار في الوقت المحدد، ويشمل ذلك جميع المخالفات المسجلة قبل تاريخ ‏21 نوفمبر 2021‏، فيما عدا المخالفات المشددة، وإلغاء حجز المركبات، إضافة إلى إلغاء النقاط المرورية المترتبة على كل المخالفات.

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