الامارات | محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2021 ويلتقي وزير التجارة والصناعة الروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يزور معرض دبي للطيران 2021 ويلتقي وزير التجارة والصناعة الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم بزيارة معرض دبي للطيران 2021 في دورته السابعة عشرة والذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

وتجول سموه في الأجنحة المختلفة للمعرض، واطلع على أحدث التقنيات المعروضة في مجال صناعة الطيران بكل أنواعه، وتبادل سموه أطراف الحديث مع المشاركين حول أهم التطورات الجديدة وأبرزها في هذا المجال ..متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مشاركاتهم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة دينيس مانتوروف.

وبحث سموه والوزير الروسي خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وروسيا وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك خاصة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعات المتقدمة بمختلف أنواعها انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين.

وتناول الجانبان عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

رافق سموه خلال الزيارة كما حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي.

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