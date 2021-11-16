الامارات | حمدان بن محمد: التطوير المستمر يؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بدأنا في دبي إصدار إذن دخول لمرات متعددة مدته خمس سنوات لموظفي الشركات العالمية المتواجدة في الإمارة.. هدفنا التيسير على المؤسسات وتمكين فرق عملها من التحرك بسرعة وسهولة من وإلى دبي للمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض المقامة فيها على مدار العام.

وأضاف سموه قائلاً "التطوير المستمر للأطر المنظمة لبيئة العمل ورفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز عوامل الجذب والمرونة والسرعة في اتخاذ القرار عوامل تؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعمل والعيش في العالم كونها تلبي احتياجات مجتمعها وتستبقها بإجراءات تعين مختلف مكوناته من مؤسسات وأفراد على النجاح والتميز".

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