الامارات | تخفيض المخالفات المرورية في الشارقة بنسبة 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض المخالفات المرورية في الشارقة بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة عن تخفيض المخالفات المرورية في الإمارة بنسبة 50% من قيمتها، مع إلغاء النقاط المرورية وحجز المركبات، بدءا من 21 نوفمبر الجاري وحتى 31 يناير 2022.

واستثنت شرطة الشارقة من التخفيض المخالفات المرورية المشددة.

وجاء ذلك بمناسبة احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ50.

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