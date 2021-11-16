الامارات | شرطة الشارقة تكافح المخدرات بـ «ممر الخير» على شاطئ خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكافح المخدرات بـ «ممر الخير» على شاطئ خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك بن عامر، منصة توعية «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة»، التي نظمتها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة على شاطئ مدينة خورفكان، لتوعية الزوار من مختلف الشرائح، خصوصاً الشباب، حول مخاطر المخدرات، وآثارها السلبية على الفرد، والأسرة، والمجتمع، وتتضمن ممرين، يحاكي كل منهما واقع الحياة التي يختارها الفرد، إما أن يختار «ممر الشر والإدمان» أو «ممر الخير»، وتستمر المنصة خمسة أيام بهدف توعية المجتمع بأضرار المخدرات.

وأكد بن عامر حرص شرطة الشارقة على توعية ووقاية المجتمع من آفة المخدرات، من خلال ما تجسده المنصة من مفاهيم توعي بأضرار الخدرات الذي يعتبر هاجساً يؤرق الأسر والأجهزة الأمنية، داعياً أفراد المجتمع إلى التكاتف مع الأجهزة الأمنية، حتى لا تصل هذه الآفة إلى الأبناء، ويتم القضاء والسيطرة عليها، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن خالٍ من المخدرات.

وأفاد مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، المقدم ماجد العسم، بأن المنصة تتضمن ممرين، يحاكي كل منهما واقع الحياة التي يختارها الفرد، إما أن يختار «ممر الشر والإدمان»، ويتضمن شرحاً يحاكي الواقع بأضرار المخدرات من أمراض نفسية وجسدية من خلال مواد فيلمية توعوية، لواقع طريق الإدمان الذي يسبب التفكك الأسري للمدمن، وقد يجره إلى ارتكاب الجرائم، وتعريض نفسه للسجن أو الموت.

أما «ممر الخير» فيحاكي واقع الحياة المزهرة للشخص السليم المعافى، ويتضمن الممر مقولة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «احذروا يا أبنائي من التيارات المسمومة التي تأتيكم من الخارج ولا تقربوها ولا تعملوا بها.. اعملوا ما ترونه مفيداً وصالحاً للوطن من أجل تحقيق المزيد من النمو والازدهار»، إلى جانب مواد توعية ومجسمات توضح الحياة الطبيعية.

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