الامارات | 61 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 89 وحالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 61 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 89 وحالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‌‎سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 89 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19».

وأفادت بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 230 ألفاً و869 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهم في الكشف عن 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741 وست حالات.

‌‎وأعلنت الوزارة عن وفاة حالة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2144 حالة.

‌‎‌‎وكشفت عن شفاء 89 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735 ألفاً و638 حالة.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 19 ألفاً و852 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21 مليوناً و573 ألفاً و805 جرعات، ومعدل توزيع اللقاح 218.13 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت أن ذلك تماشياً مع خطة توفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19». وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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