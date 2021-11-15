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الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والغربية، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30 والمد الثاني عند الساعة 23:43 والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:22 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:43 والمد الثاني عند الساعة 07:55 والجزر الاول عند الساعة 14:15 والجزر الثاني عند الساعة 02:22.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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