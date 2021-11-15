الامارات | وظائف شاغرة للمواطنين بمتوسط رواتب 15 ألف درهم في «رؤية الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف شاغرة للمواطنين بمتوسط رواتب 15 ألف درهم في «رؤية الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض جهات حكومية وخاصة عدداً من الوظائف الشاغرة لديها للمواطنين، بمتوسط رواتب يبلغ 15 ألف درهم، ومقابلات فورية للتعيين، في الدورة العشرين من معرض الإمارات للوظائف 2021 والذي انطلقت فعالياته، أمس، ويستمر حتى غدٍ، في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يشارك فيه 80 جهة حكومية وخاصة.

وأكدت جهات مشاركة في المعرض أنها تستهدف الكوادر المواطنة من جميع المؤهلات العلمية والتخصصات الأكاديمية المختلفة، سواء حملة الثانوية أو البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، مشيرة إلى أنها تطرح أفكاراً نوعية لتدريب وتأهيل الراغبين في العمل لديها، ليتمكنوا من أداء مهامهم الوظيفية بشكل جيد.

وافتتح رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، الدورة العشرين من المعرض. ويستقبل المعرض في يومه الأول آلاف الباحثين عن فرص العمل من طلاب المدارس الثانوية وخريجي الجامعات وغيرهم من الشباب الإماراتيين الساعين لتغيير مجالهم الوظيفي.

ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف المناطق الثلاث المُكونة له، وهي منطقة الانطلاق، ومنطقة الجرأة، ومنطقة النجاح؛ حيث تزخر كل من هذه المناطق بالعديد من الأنشطة الكفيلة بمساعدة الباحثين عن العمل استكشاف نقاط قوتهم واهتماماتهم الشخصية، إلى جانب الاستفادة من مشورة الخبراء بشأن أفضل السُبل وأنسب الأماكن لاستعراض مواهبهم وخبراتهم أما جهات التوظيف المحتملة.

وأفاد مدير تنفيذي أول للشؤون الحكومية والعقارية في شركة الفطيم، علي العبدالله، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الشركة تستهدف تعيين 3000 مواطن ومواطنة على مدار خمس سنوات، ضمن مباردة «نافس» التي أطلقتها الحكومة أخيراً، لافتاً إلى أن متوسط الرواتب التي تطرحها الشركة 15 ألف درهم.

وأشار إلى أن الشركة تتلقى جميع طلبات التعيين من المواطنين الزائرين للمعرض بدون حد أقصى، موضحاً أن إدارة الموارد البشرية في الشركة سوف تصنف طلبات التوظيف، تمهيداً للمقابلات الشخصية، وإجراءات التعيين، حسب الخطة التي وضعتها الشركة.

وذكر العبدالله أن شركة الفطيم نظمت خلال الفترة الماضية، بدءاً من أكتوبر الماضي، يوماً مفتوحاً للتوظيف، على مستوى الدولة، حيث نظمت في كل إمارة يوماً، والذي انتهى قبل أسبوعين، بهدف استقطاب الكفاءات من المواطنين لشغل شواغرها الوظيفية.

من جهة أخرى، قالت عفراء أحمد ثاني، من خدمة العملاء في شركة الرستماني، إن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في معرض رؤية الإمارات، توظيف عدد من المواطنين للعام 2022، مشيرة إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المطروحة خلال المعرض 30 وظيفة مختلفة، وتستهدف الكوادر المواطنة على اختلاف مؤهلاتهم العلمية.

وذكرت أن رواتب الوظائف تراوح بين 10 آلاف درهم و15 ألف درهم، مشيرة إلى أن الشركة تنظم مقابلات فورية أولية للراغبين في العمل لديها، خلال فعاليات المعرض، ثم تنظم مقابلات نهائية في مقرها في مرحلة لاحقة.

وشهدت منصة هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال اليوم الأول من المعرض، إقبالاً لافتاً من الخريجين والخريجات الذين اطلعوا على برامج التدريب التي توفرها الهيئة وفرص العمل والشواغر والمجالات المتنوعة التي تعتبر فرصة للشباب للإثبات كفاءاتهم وطموحهم الوظيفي.

وتقدم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في المعرض، 35 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، وذلك في في إطار دعم الجهود الوطنية واستقطاب الكفاءات المواطنة.

وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان بن سليم، أن مشاركة المؤسسة في معرض رؤية الإمارات للوظائف، من خلال توفير 35 فرصة عمل لأبناء دولة الإمارات، تأتي في إطار الحرص على دعم سياسات التوطين وإعداد الخطط اللازمة لاستقطاب المواطنين المتميزين.

وأضاف: «تسعى المؤسسة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات الفاعلة إلى خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية، بما يدعم عملية التنمية المستدامة في الدولة ويتماشى مع رؤى القيادة الرشيدة في توفير الوظيفة المناسبة لكل مواطن وتأهيلهم لتأدية دورهم في دعم المسيرة التنموية للدولة بصفتهم الثروة الحقيقية للوطن على اختلاف موقعهم الوظيفي ومكان عملهم».

وأشار بن سليم إلى أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي في إطار تعزيز جهود التوطين لديها، لاسيما أن المعرض يستقطب شريحة واسعة من شباب وشابات الدولة من طلبة الجامعات والكليات والمعاهد حديثي التخرج، إضافة إلى الكفاءات القيادية والإدارية المواطنة في مختلف المجالات.

واوضح أن توفير فرص حصرية أمام المواطنين الشباب يتيح لهم تحقيق تطلعاتهم ويمكّنهم من بلوغ أهدافهم، وإطلاق إمكاناتهم لقيادة عجلة التطوير في الدولة، داعياً المواطنين لزيارة معارض التوظيف باعتبارها فرصة مثالية للتعرف على فرص العمل المتوفرة أمامهم.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، سلطان الأكرف إن معرض الإمارات للتوظيف يعتبر منصّة للتواصل مع الباحثين عن العمل، واستقطاب الكفاءات من السوق المحلي، بهدف إعداد وتوظيف كوادر إماراتية شابة متطلّعة إلى النجاح الوظيفي والتميز.

وأضاف: «انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز ودعم استراتيجية توطين الوظائف واستقطاب المواهب من الجنسين الباحثين عن عمل والراغبين في تطوير مسيرتهم العملية، أتحنا لزوار منصة الهيئة التقدم على الوظائف المطروحة من خلال قاعدة نخبة الكفاءات الخاصة بمعرض الإمارات للوظائف لعام 2021، حيث تم إنشاء قاعدة نخبة الكفاءات ليتسنى للمرشحين التقديم عليها من خلال منصة دبي للوظائف المعتمدة لدى الهيئة».

وأشار: «سنقوم خلال أيام المعرض بالتنسيق لمقابلة المرشحين على منصتنا، وتنظيم ورش إرشادية للمتقدمين لشرح كيفية التقديم على الوظائف المعتمدة على منصة دبي للوظائف، وآلية الوصول المباشر لمنصة دبي للوظائف من خلال توفير QR Code».

وقال إن البرامج المهنية والتدريبية التي تم تصميمها في مركز التدريب التابع للهيئة، تعزز مبادرات التوطين، وأهمها برنامج (إعداد) الذي يُعنى بتأهيل وتدريب الطلبة المواطنين من خريجي الجامعات والكليات الجدد وإلحاقهم بالعمل في الهيئة، بهدف توفير كوادر مواطنة مدربة ومؤهلة للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال فترة زمنية تستغرق عامين، وأن البرنامج يوفر مزايا إضافية كالتدريب العملي المتخصص، والمكافآت والحوافز التشجيعية شريطة أن يكونوا من الطلبة المتفوقين. وكذلك برنامج تمكين الذي يوفر فرص تدريب الخريجين والخريجات الجامعيين من المواطنين لمدة ستة شهور، ممن لم يلتحقوا بوظائف خلال عام على تخرجهم، وذلك لتأهيلهم على الانخراط في سوق العمل وفقا لتخصصاتهم.

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