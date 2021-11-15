الامارات | مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن تكمل استعداداتها للدورة الخامسة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها لانطلاقة النسخة الخامسة من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقران الكريم للإناث التي ستقام في قاعة ندوة الثقافة والعلوم بدبي خلال الفترة من (20- 27) نوفمبر الجاري.

وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحة: إن «مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك تعتبر واحدة من الفروع الرئيسة للجائزة، وتحظى باهتمام خاص، تقديراً لشخصية (أم الإمارات) ولدورها المهم والرائد في رعاية وتشجيع حفظة وحافظات كتاب الله، وإلى الكثير من الأعمال الخيرية والإنسانية الى ترعاها سموها في العديد من الدول العربية والعالم الإسلامي».

وأضاف أن جميع اللجان وفرق العمل بالجائزة أكملت استعداداتها لانطلاق هذا الحدث القرآني الذي تتنافس فيها حافظات القرآن الكريم من 50 دولة وجالية اسلامية حول العالم تلقينا موافقتهم على المشاركة، والعدد مرشح للزيادة خلال الايام المقبلة، وما زالت الجائزة مستمرة في تلقي ترشيحات الدول للمشاركة في هذا الحدث القراني المتميز، وسيبدأ وصول المتسابقات إلى الدولة خلال أيام 17 و18 و19 نوفمبر الجاري.

وأوضح أنه تم اختيار لجنة تحكيم دولية من كبار المحكمين ذوي الخبرة في مجال التحكيم في المسابقات العالمية، كما تم اختيار لجنة أخرى مختصة بإجراء الاختبارات المبدئية للمتسابقات فور وصولهن إلى الدولة للتأكد من حفظهن للقرآن الكريم.