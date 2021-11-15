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الامارات | "التوطين" تكشف عن ملامح قانون العمل الجديد

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أمين الجمال - دبي: 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن "التوطين" تكشف عن ملامح قانون العمل الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

 

كشف وزير الموارد البشريةوالتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور  خلال الإحاطة الإعلامية عن تعديلات جديدة على القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 الذي تم اعتماده من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على أن يبدأ العمل بأحكام القانون بداية فبراير المقبل.
ويدعم القانون الجديد عمل المرأة، كما يستحدث أنواعاً من العمل ليحقق المرونة المطلوبة لسوق العمل بالدولة.
وشدد القانون على منع حجز الوثائق الرسمية، وعلى عدم تحميل العمالة كلفة الاستقدام.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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