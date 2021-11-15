الامارات | زلزال جنوب ايران ظهر اليوم .. ولا تأثير له على الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جنوب ايران ظهر اليوم .. ولا تأثير له على الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، اليوم، زلزالا بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 11:44 ظهرا، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وأكد المركز أن الزلزال "غير محسوس ولم يكن له تأثير على الإمارات". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App