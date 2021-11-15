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الامارات | زلزال جنوب ايران ظهر اليوم .. ولا تأثير له على الإمارات

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شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جنوب ايران ظهر اليوم .. ولا تأثير له على الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، اليوم، زلزالا بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر في جنوب إيران الساعة 11:44 ظهرا،  حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأكد المركز أن الزلزال "غير محسوس ولم يكن له تأثير على الإمارات".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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