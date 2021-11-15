الامارات | اختتام التمرين العسكري الإماراتي - الفرنسي المشترك «ذئاب الجبل 2»

شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام التمرين العسكري الإماراتي - الفرنسي المشترك «ذئاب الجبل 2» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم أمس، التمرين العسكري الإماراتي - الفرنسي المشترك «ذئاب الجبل 2»، ممثلاً في الوحدات الجبلية في القوات البرية لدولة الإمارات مع وحدات من قوات اللواء الجبلي 27 الفرنسي.

وتضمن التمرين عدداً من الفعاليات والتمارين العسكرية الجبلية والتدريبات المشتركة في بيئة العمليات الجبلية، ضمن خطة التعاون بين البلدين، التي بدأت في 24 من أكتوبر الماضي. ويأتي التمرين ضمن التمارين العسكرية المشتركة متعددة الأطراف، التي تجريها قواتنا المسلحة الإماراتية على مدار العام مع قوات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف رفع الكفاءة القتالية، واكتساب المزيد من الخبرات الميدانية، والعمل على توحيد المفاهيم والمصطلحات العسكرية بين الأطراف المشاركة في التمرين. ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، ما يسهم في رفع القدرة العسكرية القتالية، وزيادة التنسيق بين القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة الفرنسية الصديقة، انطلاقاً من حرص وزارة الدفاع بدولة الإمارات الدائم على رفع مستوى الأداء والكفاءة، وفق استراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة.

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