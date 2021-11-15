الامارات | سكان شمال وشرق الدولة يشعرون بزلزالين متتاليين مركزهما إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن سكان شمال وشرق الدولة يشعرون بزلزالين متتاليين مركزهما إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز، سجلت مساء أمس، زلزالين بالمنطقة نفسها في جنوب إيران، بلغت قوّتاهما 6.2 و6.7 درجات على مقياس «ريختر».

وأوضح أن محطات الرصد سجلت وقوع الزلزال الأول بقوة 6.2 درجات «ريختر» الساعة 16:07، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، وكان محسوساً بشكل خفيف في شمال وشرق الدولة، لكنه لم يكن مؤثراً على الإطلاق، فيما وقع الزلزال الثاني في المنطقة نفسها، بعد دقيقة واحدة من الأول، ولكن بقوة أعلى بلغت 6.7 درجات «ريختر»، في تمام الساعة 16:08 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. وبحسب المركز، فإن الزلزال الآخر كان محسوساً بشكل خفيف على الدولة ولكن من دون أي تأثير، موضحاً أن الزلزالين وقعا على عمق 10 كم، وابتعد مركزهما 200 كم شمال مدينة رأس الخيمة. وطمأن المركز سكان الدولة بأنه لا يوجد أي تأثير على الدولة نتيجة هذين الزلزالين، منوهاً إلى أن سبب وقوع هذه الزلازل ناتج عن الحركة الأرضية في حزام الزلازل الواقع في منطقة جبال زاجروس في جنوب إيران.

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