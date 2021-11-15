الامارات | محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية الهند ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار.

ورحّب سموّه، خلال اللقاء، بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي، متمنياً له زيارة موفقة للدولة، فيما نقل الوزير الضيف تحيات رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار، وللعلاقات بين البلدين دوام التطوّر والرقي. وحمله سموّه تحياته إلى رئيس وزراء الهند وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطوّر والنماء والاستقرار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند وسُبل تطويرها وتنمية آفاقها، بما يعزّز مصالحهما المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين.

وتبادل سموّه ووزير الشؤون الخارجية الهندي، وجهات النظر، بشأن عدد من القضايا والتطوّرات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلدون المبارك. كما استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس، في قصر الشاطئ بأبوظبي، وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة، فلورنس بارلي. وبحث سموّه والوزيرة الفرنسية، خلال اللقاء، علاقات الصداقة ومستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية، التي تسهم في تعزيز العمل المشترك بينهما وتطويره لما فيه مصلحة البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، علي بن حماد الشامسي، ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، خلدون خليفة المبارك، وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي.

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