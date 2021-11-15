الامارات | سكيك الاثنين

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخير

اشتكى قارئ تأخر شركات تأمين في إصدار الموافقة على إجراءات علاجية، مثل جلسات العلاج الطبيعي وبعض الفحوص الأخرى، رغم إشارة الطبيب إلى أنها ضرورية للحالة.

حادث

تفاعل نحو ربع مليون متابع لحسابات «الإمارات اليوم» على «مواقع التواصل»، أخيراً، مع مقطع فيديو لحادث على طريق سريع كشفت شرطة أبوظبي عن أسبابه، إذ أكدوا أهميته في توعية السائقين بخطورة القيادة المتهورة، وعدم الالتزام بقوانين السلامة والسير والمرور.

مشاة

اقترح سائقون تركيب إشارات مرورية على خطوط المشاة عند مخارج بعض التقاطعات في أبوظبي، خصوصاً القريبة من المراكز التجارية، إذ تشهد كثافة عالية من العابرين، وتتسبب في عرقلة حركة المركبات لمسافة طويلة.

شاحنات

لاحظ قراء أن الشاحنات التي تسلك شارع التعاون في الشارقة، لا تلتزم بالمسار الأيمن، بل تتنقل بين المسارب بسرعة، ما يزيد من ازدحام الشارع، ويعرّض بقية مستخدميه للخطر.

دراجات

دعا قراء، إلى منع استخدام الدراجات الهوائية نهائياً في المناطق التي يلعب بها الأطفال، وتجلس فيها العائلات، بالقرب من الشواطئ وطرق المشاة المحاذية لها، لما تشكله من خطورة على مرتادي هذه الأماكن، خصوصاً في المواسم التي تشهد اكتظاظاً بالمرتادين.

إغلاق

أبدى أولياء أمور طلبة انزعاجهم من تصرفات آخرين خلال ذهابهم لأخذ أبنائهم من المدارس بعد انتهاء اليوم الدراسي، وذلك بسبب إيقاف مركباتهم في منتصف الطريق ومغادرتها لإحضار أبنائهم، غير آبهين بالأشخاص والمركبات التي تكون خلفهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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