الامارات | محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ووزير خارجية الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل وزيرة القوات المسلحة الفرنسية ووزير خارجية الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم - في قصر الشاطئ في أبوظبي - معالي فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة في الجمهورية الفرنسية الصديقة.

وبحث سموه و الوزيرة الفرنسية خلال اللقاء .. علاقات الصداقة ومستوى التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في الشؤون والجوانب العسكرية والدفاعية التي تسهم في تعزيز العمل المشترك بينهما وتطويره لما فيه مصلحة البلدين.. وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء.. الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي وسعادة اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، اليوم في قصر الشاطئ .. معالي الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بزيارة وزير الشؤون الخارجية الهندي متمنيا له زيارة موفقة للدولة .. فيما نقل الوزير الضيف تحيات دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والرقي.

وحمله سموه تحياته إلى رئيس وزراء الهند وتمنياته لبلده وشعبه الصديق دوام التطور والنماء والاستقرار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء .. العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات جمهورية الهند وسبل تطويرها وتنمية آفاقها بما يعزز مصالحهما المشتركة ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين.

وتبادل سموه و وزير الشؤون الخارجية الهندي .. وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء ..الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news