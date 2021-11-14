الامارات | شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% بمناسبة اليوبيل الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50% بمناسبة اليوبيل الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أصدر سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50%، وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءاً من تاريخ 21 نوفمبر الجاري إلى 31 ديسمبر المقبل وذلك بمناسبة احتفال الدولة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على قيام الاتحاد.

و أوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة عجمان، مع إلغاء النقاط السوداء وحجز المركبات، باستثناء المخالفات المشددة.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن قرار التخفيض جاء تسهيلاً على المخالفين في الدفع، وحرصا من شرطة عجمان على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، وتسخير السبل الكفيلة بإسعاد المتعاملين وإنجاز أعمالهم دون تعطيل مصالحهم، داعياً أصحاب المركبات إلى الإسراع في تسديد المخالفات والاستفادة من الخصم الممنوح خلال المدة المحددة، وذلك من خلال قنوات الدفع الذكية عبر تطبيق وزارة الداخلية MOI، وتطبيق شرطة عجمان الذكي Ajman Police، والدفع الالكتروني عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية وأجهزة سهل الالكترونية، أو بالحضور الشخصي إلى مراكز الخدمة بشرطة عجمان، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات المرور وتجنب ارتكاب المخالفات والحوادث، متمنياً السلامة للجميع.

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